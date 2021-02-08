Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

CANAN ERASLAN

Uzmanlar küçük yaşlarda saç boyası, kına dövmesi, ruj, rimel, oje, deodorant, parfüm, far başta olmak üzere birçok ürünün kullanılmaya başlamasından endişeyle bahsediyor. Doçent Doktor Hikmet Tekin Nacaroğlu, kozmetik alerjisinin bu yüzden erken yaşlarda başladığını, bunların çocuklarda psikolojik sorunların yanı sıra yaygın alerjik reaksiyonların da hızla yayılmasına sebep olduğunu ifade etti. Bu ürünlerde 5 bine yakın alerjen bulunduğunu, boya, dövme kınaları gibi ürünlerin uzun süre kalıcı olması için kimyasal oranının her geçen gün arttığını söyleyen Nacaroğlu "Toplum, bu ürün ve uygulamaların kullanılmasının nelere sebep olacağına dair bilgilendirilmeli. Bunların masum birer uygulama olmadığının, sonuçlarının mutlaka anlatılması gerekiyor" dedi.