Manisa İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü üyesi olduğu iddiasıyla takip edilen şüphelinin, Salihli'ye geldiğini belirledi. Şüphelinin kaldığı Zafer Mahallesi'ndeki eve operasyon düzenlendi. Şüpheli, gözaltına alınarak işlemleri için karakola götürüldü.
DEAŞ üyesi olduğu iddia edilen Filistinli Manisa'da yakalandı
10.02.2021 - 18:26 | Son Güncelleme: 10.02.2021 - 18:33
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu öne sürülen Filistin uyruklu şüpheli, Manisa'nın Salihli ilçesinde düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.
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