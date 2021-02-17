Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Korona virüs salgını ile birlikte çiğ köfte sattığı iş yerini kapatmak zorunda kalan 4 çocuk babası Muhammed İkbal Özkan, evinin 35 metrekarelik bodrumunu istiridye mantar üretim merkezine çevirdi. 2 ay önce arkadaşlarının önerisi ile mantar üretimine başlayan Özkan, siparişlere yetişemediğini söyledi.

Arkadaşlarının önerisiyle istiridye mantarı üretimine başladığını anlatan Özkan, "Birkaç denemeden sonra başarılı sonuç aldım. Severek ve isteyerek yapınca başardım. Mantarın kilosunu toptan kilosu 10 -12 TL’den satılıyor. Güzel bir iş kapısı. Boşta olan, odası müsait olan herkese ve ticaret yapmak isteyenlere tavsiye ediyorum. Buradan 5 bin TL civarında para kazanıyorum. Manavlara, yerel marketlere, pazar yerlerinde satıyorum. Toptan verdiğimiz yerlerde var. Adana, İskenderun, Şanlıurfa, Gaziantep’ten siparişlerimiz var. Üretimi artırmayı düşünüyorum" dedi.

Çocukları ile birlikte mantar hasadı yapan Özkan, severek yapılan her işin başarı ile sonuçlanacağını belirtti.