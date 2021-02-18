Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Samsun’da 3 gündür devam eden kar yağışı dün akşam etkisini kaybetti, bugün güneş yüzünü gösterdi. Uzun bir aradan sonra yağan karın sevincini yaşayan vatandaşlar, kardan ilginç figürler ortaya çıkardı. Tekkeköy ilçesinde komşular el ele vererek 4 metre uzunluğunda bir kardan adam yaptı. Yoldan geçenler, kardan adama "Gulyabani" yakıştırması yaptı. Dev kardan adam görenleri tebessüm ettirdi.





Bina sakinlerinden Vasfiye Uçan, "Uzun zamandır Samsun'a kar yağmadığı için en sonunda bu kar sevincini yaşadık. Komşularımız, akrabalarımız, çocuklarla birlikte 4 buçuk, 5 saate yakın bir süre ile kardan adam yaptık. Kimseye benzetmeye çalışmadık. Herkes benzer bir özelliği çıkmış oldu. Farklı yorumlarda bulunanlar oldu” dedi.

"İddia ediyorum ki Türkiye'nin en büyük kardan adamıdır"

Bina sakinlerinden Gökhan Uçan, "En son 2002 yılında böyle büyük bir kardan adam yapmıştık. Kar yağdığında çocuklarda eğlensin diye böyle bir kardan adam yaptık. Biraz eğilmesine rağmen güzel bir eser yaptığımıza inanıyoruz. Herkes fotoğraf çektiriyor. Annemden azar bile işittik. 'Yeter artık kapıyı aç kapa demekten bıktım' dedi. İddia ediyorum ki Türkiye'nin en büyük kardan adamıdır" diye konuştu.

"Merdivenimiz yettiği kadar yapabildik"

Merdiven kullanarak kardan adamı yaptıklarını söyleyen Nami Uçan ise, "Burada herkes birbirinin akrabasıdır. İlişkilerimiz güzeldir. Bu kardan adamda herkesin bir emeği var. Karda biraz geç geldi ama güzel geldi. Gerçekçi olsun diye biraz daha bir şeyler yapmaya başladım. Merdivenimiz yettiği kadar yapabildik. Daha kar bol yapabilirdik. Bu da bize yetti" şeklinde konuştu.