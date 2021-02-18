Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yurt genelinde etkili olan kar yağışının ardından hava sıcaklıkları önemli ölçüde düştü. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre bugün Türkiye’nin en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 26.3 derece olarak Sivas’ın Altınyayla ilçesinde ölçüldü. Türkiye’nin en soğuk noktası Altınyayla ilçesinde hayat adeta dondu. Çatılarda uzun buz sakıtları oluştu. Hayvan yalakları buz kesti. Altınyaylalılar havanın çok soğuk olduğunu ancak soğuklara alışkın olduklarını belirtti.