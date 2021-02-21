H.A.İ. yönetimindeki 06 AV 7159 plakalı araç, Mevlana Mahallesi Mehmet Timuçin Caddesi'nde polisin "dur" ihtarına uymadı. Otomobil, kovalamaca sonucu 15 Temmuz Caddesi'nde durduruldu. Sürücüye "dur" ihtarına uymadığı için ceza kesen polis, aynı zamanda sürücü ile araçta bulunan 2 kiş hakkında sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden tutanak tuttu.
Kayseri'de polisten kaçmaya çalışan 3 kişi kovalamaca sonucu yakalandı
21.02.2021 - 21:53 | Son Güncelleme: 21.02.2021 - 21:55
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kayseri'nin Talas ilçesinde otomobille polisten kaçmaya çalışan 3 kişi, kovalamaca sonucu yakalandı.
Etiketler : kayseri,polis,kovalamaca,
769442 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/769442.aspx
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