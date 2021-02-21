Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Argıncık Mahallesi 211. Sokak'ta ikamet eden Nurten ve Eyüp Dursun ile Fatih Şah ve Hatice İbrahimova, sobadan sızan gazdan zehirlendi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Kayseri Şehir Hastanesine kaldırılan 4 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.