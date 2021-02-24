Kırıkkale'de koronavirüs ile mücadele kapsamında vatandaşlara destek vermek isteyen iş insanı Orhan Kılıç, kent merkezinin çeşitli noktalarında 100 bin adet ücretsiz maske dağıtımı yaptırdı. Çarşamba pazarında maskelerin ücretsiz dağıtıldığını duyan vatandaşlar ise izdihama neden oldu. Bazı vatandaşlar da ücretsiz maske almak isterken sosyal mesafeyi unuttu. Topluluk, maske dağıtımının ardından son buldu.
Ücretsiz maskeyi duyan koştu: İzdiham yaşandı
24.02.2021 - 15:55 | Son Güncelleme: 24.02.2021 - 16:01
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kırıkkale'de ücretsiz maske almak isteyen vatandaşlar izdihama neden oldu.
Kaynak: İHA
Etiketler : bedava maske,izdiham,
770123 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/770123.aspx
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