Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İznik’e bağlı Hacıosman, Elmalı, Candarlı ve Kırıntı Köylerinde kar kalınlığı 2 metreye ulaştı. Bunu fırsat bilen tatilciler ve köy halkı kaykay ve snowboard yaparak eğlenceli görüntülere imza atıyor. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler tıklanma rekoru kırıyor. Kar kalınlığının 2 metreye ulaştığı köy yolları kayak pistlerini aratmazken köylü gençler usta kayakçıları aratmadı.