İznik’e bağlı Hacıosman, Elmalı, Candarlı ve Kırıntı Köylerinde kar kalınlığı 2 metreye ulaştı. Bunu fırsat bilen tatilciler ve köy halkı kaykay ve snowboard yaparak eğlenceli görüntülere imza atıyor. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler tıklanma rekoru kırıyor. Kar kalınlığının 2 metreye ulaştığı köy yolları kayak pistlerini aratmazken köylü gençler usta kayakçıları aratmadı.
Köyde snowboard keyfi
26.02.2021 - 09:21 | Son Güncelleme: 26.02.2021 - 09:21
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bursa’nın İznik ilçesindeki dağ köylerinde kar 2 metreyi buldu. Köy yolunda araç arkasına iple tutunarak snowboard yapan gençlerin görüntüsü ilgiyle izlendi.
Etiketler : bursa,Köy,snowboard,
770510 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/770510.aspx
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