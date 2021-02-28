Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

19 Şubat Cuma günü N.Y. ile oğlu A.Y, iddiayara park meselesi yüzünden yüzde 90 engelli Mümün Kara (57), yüzde 40 engelli eşi Emine Kara (50), çocukları Bekir (21) ve Fatma Kara’yı (20) evlerinin önünde darbetti. Ağır yaralanan Mümün Kara, hastaneye kaldırıldı. Gözaltına alınan saldırgan baba oğul, sevk edildikleri nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Mümün Kara’nın yoğun bakıma alındığı ve hayati tehlikesinin devam ettiğinin tespiti üzerine şüpheliler yeniden gözaltına alındı. Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliğine çıkartılan baba N.Y, nitelikli yaralama suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilirken oğlu tekrar adli kontrol şartıyla salıverildi. Bu arada, Mümün Kara tedavi gördüğü hastanede önceki gece hayatını kaybetti. Bu ölümün ardından A.Y. gece yarısını yakalanıp nöbetçi mahkemeye çıkarıldı. Zanlı, öldürme suçuna yardım etmekten tutuklandı.