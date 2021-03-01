Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, Kars'ta mahrem yapılanma içerisinde yer aldıkları tespit edilen şüphelilere yönelik Kars merkezli Ankara, Balıkesir, Çanakkale, Kocaeli ve Muş illerinde eşzamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 1 yüzbaşı, 1 astsubay, 1 emekli astsubay, 1 doktor ve 1 askeri okuldan ihraç edilmiş öğrenci gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.