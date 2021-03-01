Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, Kars'ta mahrem yapılanma içerisinde yer aldıkları tespit edilen şüphelilere yönelik Kars merkezli Ankara, Balıkesir, Çanakkale, Kocaeli ve Muş illerinde eşzamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 1 yüzbaşı, 1 astsubay, 1 emekli astsubay, 1 doktor ve 1 askeri okuldan ihraç edilmiş öğrenci gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Kars merkezli 6 ilde FETÖ/PDY operasyonu: 5 gözaltı
01.03.2021 - 19:40 | Son Güncelleme: 01.03.2021 - 19:41
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kars merkezli 6 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.
Etiketler : kars,fetö,pdy,operasyon,
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