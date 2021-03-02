Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Balıkesir, Dursunbey Cumhuriyet Başsavcılığı, 3 ilde yürüttüğü terör örgütü FETÖ soruşturmasında 11 kişi hakkında gözaltı kararı çıkardı. İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışma sonucu FETÖ üyesi olduğu iddia edilen 11 şüpheli, Balıkesir, Bursa ve Çanakkale´de yapılan eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı. Şüphelilerin ve iş yerlerinde yapılan aramalarda dijital materyaller ele geçirilirken, şahısların sorgusunun devam ettiği öğrenildi.