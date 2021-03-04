Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı Marmara, Ege ve İç Anadolu'da 2-4 derece artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgar, ülkenin batısında batı ve kuzeybatılı, doğusunda doğu ve kuzeydoğulu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.

Meteorolojiden Van ve Hakkari için yoğun kar yağışı uyarısı

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu olacağı belirtilerek, “Bitlis, Van ve Hakkari çevrelerinin karla karışık yağmur ve aralıklı kar yağışlı olması bekleniyor. Yağışların zaman zaman Hakkari’de kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Buzlanma ve don olayı ile birlikte sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi beklendiğinden, meydana gelebilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinde azalma vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın genellikle kuzeyli ve doğulu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor. İl merkezleri için beklenen en yüksek sıcaklıklar; Van’da 6, Bitlis’te 3, Muş’ta 4 ve Hakkâri’de 5 derece olması beklenmektedir. Bölgemizde yüksek kar örtüsünün bulunduğu eğimi dik yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır. Yetkililerin ve vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir. Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Sabah saatlerinden itibaren görülecek kar yağışlarının Hakkari il geneli ve Van'ın güney ilçelerinde yoğun (20-50cm) olması beklendiğinden başta buzlanma ve don olayına bağlı olarak yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu 10

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 10

İzmir: Az bulutlu 18

Adana: Çok bulutlu, zamanla parçalı ve az bulutlu 21

Antalya: Az bulutlu 20

Samsun: Çok bulutlu, zamanla parçalı ve az bulutlu 10

Trabzon: Çok bulutlu, zamanla parçalı ve az bulutlu 9

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu 0

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu 13