Yapılan son değerlendirmelere göre, hava sıcaklığının kuzey, iç ve batı kesimlerde 2 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
Rüzgarın ise genellikle kuzey ve batı kesimlerde güneyli, diğer yerlerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Az bulutlu 16
İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 15
İzmir: Az bulutlu ve açık 20
Adana: Parçalı ve az bulutlu 22
Antalya: Az bulutlu 21
Samsun: Parçalı ve az bulutlu 16
Trabzon: Parçalı bulutlu 12
Erzurum: Parçalı bulutlu 4
Diyarbakır: Parçalı bulutlu 16