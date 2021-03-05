Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yapılan son değerlendirmelere göre, hava sıcaklığının kuzey, iç ve batı kesimlerde 2 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle kuzey ve batı kesimlerde güneyli, diğer yerlerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu 16

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 15

İzmir: Az bulutlu ve açık 20

Adana: Parçalı ve az bulutlu 22

Antalya: Az bulutlu 21

Samsun: Parçalı ve az bulutlu 16

Trabzon: Parçalı bulutlu 12

Erzurum: Parçalı bulutlu 4

Diyarbakır: Parçalı bulutlu 16