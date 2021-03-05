Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Koronavirüs haritasında sarı renkte yer alan ve orta riskte bulunan Sivas’ta tedbirler sürüyor. Bu kapsamında İl Hıfzıssıhha kurulu tarafından yeni bir karar alındı. Alınan kararı Sivas Valiliği resmi sosyal medya hesabından paylaştı.

Paylaşımda “Toplum sağlığını koruma ve riski yönetme maksadıyla, yurt dışından ve il dışından ilimize gelen vatandaşlarımızın, geldikleri gün itibariyle ikamet edecekleri adreslerde 3 gün süre ile kalmaları ve ayrılmamaları yönünde; köy, mahalle muhtarları ve kolluk mensupları tarafından bilgilendirilmelerine, bilinçlendirici ve teşvik edici faaliyetlerde bulunulmasına karar verildi" ifadeleri kullanıldı.