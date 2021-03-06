İstanbul’da kısıtlamasız ilk Cumartesi gününde trafik durma noktasına geldi. Kısıtlama süresince yolların bomboş kaldığı İstanbul'da öğlen saatlerinden itibaren trafikte hareketlilik yaşandı. İBB Cep-Trafik uygulamasında trafik yoğunluğun yüzde 78’lere çıktı. Kentin birçok noktasında trafik durma noktasına gelirken Haliç Köprüsü’nde oluşan yoğunluk drone ile havadan görüntülendi.
İstanbul’da trafik yoğunluğu yüzde 78’lere çıktı
06.03.2021 - 17:30 | Son Güncelleme: 06.03.2021 - 17:35
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İstanbul’da kısıtlamasız ilk Cumartesi gününde trafik yüzde 78’lere kadar çıktı. Haliç Köprüsü’nde durma noktasına gelen trafik ise drone ile havadan görüntülendi.
Kaynak: İHA
Etiketler : İstanbul,trafik,
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