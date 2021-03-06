Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul’da kısıtlamasız ilk Cumartesi gününde trafik durma noktasına geldi. Kısıtlama süresince yolların bomboş kaldığı İstanbul'da öğlen saatlerinden itibaren trafikte hareketlilik yaşandı. İBB Cep-Trafik uygulamasında trafik yoğunluğun yüzde 78’lere çıktı. Kentin birçok noktasında trafik durma noktasına gelirken Haliç Köprüsü’nde oluşan yoğunluk drone ile havadan görüntülendi.