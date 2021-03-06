Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

En yoğun il Samsun

Bakan Koca’nın 8-14 Şubat tarihleri arasında açıkladığı ilk verilere göre vaka sayısının yüz binde 171,29 olarak kaydedildiği Samsun’da, 15-21 Şubat verilerinde vaka sayısı yüz binde 202,94 olmuştu. Rakamlar 20-26 Şubat tablosunda 262,17’ye, 27 Şubat-5 Mart tablosunda 348,36’ya yükseldi.

Vakalar 2’ye katlandı

Samsun’da vakalar 2 kat arttı. Yüz binlik rakamlar 1 milyon 356 bin 79 olan il nüfusuna oranlandığında ilk verilerde 2 bin 323 olan vaka sayısının, 15-21 Şubat’ta 2 bin 752'e, 20-26 Şubat’ta 3 bin 555’e, son olarak da 4 bin 724’e yükseldiği tespit edildi.

Samsun’u Sinop takip ediyor

8-14 Şubat tarihleri arasında açıklanan ilk verilerde vaka sayısının yüz binde 79,52 olarak kaydedildiği Sinop’ta, 15-21 Şubat verilerinde vaka sayısı yüz binde 83,62 olmuştu. Rakamlar 20-26 Şubat tablosunda 160,03’e, 27 Şubat-5 Mart tablosunda 314,15’e çıktı.

Vakalar 4’e katlandı

Sinop’ta vakalar 4 kat arttı. Yüz binlik rakamlar 216 bin 460 olan il nüfusuna oranlandığında ilk verilerde 172 olan vaka sayısının, 15-21 Şubat’ta 181'e, 20-26 Şubat’ta 346’ya, son olarak da 680’e yükseldiği belirlendi.

27 Şubat-5 Mart tablosundaki son verilere Ordu yüz binde 280,27, Amasya 183,19 ile yansıdı. Yüz binlik rakamlar il nüfusuna oranlandığında 761 bin 400 nüfuslu Ordu’da 2 bin 133, 335 bin 494 nüfuslu Amasya’da 614 vaka olduğu görüldü.

Bir önceki hafta (20-26 Şubat) 301,76 olan Ordu’da azalma, 110,50 olan Amasya’da artış yaşandı. İlk verilerden (8-14 Şubat) bu yana ise iki ilde vaka sayılarının arttığı gözlendi. 8-14 Şubat’ta 96,06 olan Amasya, iki katına çıkarak 27 Şubat- 5 Mart tablosuna 183,91 olarak yansıdı.