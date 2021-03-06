Beykoz’da akşam saatlerinde Çavuşbaşı Mahallesinde yaklaşık 1,5 metre derinliğinde, yeraltı çöp konteynerindeki yavru köpekleri görenler itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri el kepçelerini kullanarak 7 adet yavru köpeği yeraltı çöp konteynerinden kurtardı. Yavru köpeklere bir müddet seven itfaiye ekipleri acıkan yavru köpeklerine süt verdi. Kurtarılan yavru köpekler görevliler tarafından koruma altına alındı.