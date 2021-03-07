Metin Duran idaresindeki otomobil, Sivrihisar-Eskişehir kara yolunun 27. kilometresinde lastiğinin patlaması sonucu bariyerlere çarparak yolun ortasına savruldu.
Kaza yapan aracı fark eden Ali Rıza Eri'nin kullandığı otomobil ve Ahmet Kaya yönetimindeki tır, yardım amacıyla yolun sağında durdu.
Bu sırada Mehmet Tekir idaresindeki kamyon, 3 araca çarptı.
Kazada yaralanan otomobillerdeki Yusuf Eri ve Selfet Duran ile kamyon sürücüsü Tekir, 112 Acil Servis ekiplerince Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.