Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Milli Savunma Bakanlığı, Edirne Pazarkule'de yasa dışı yollardan yurt dışına kaçmaya çalışan bir FETÖ şüphelisinin yakalandığını duyurdu. Bakanlığın resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Edirne/Pazarkule’de görevli hudut kartallarımız, yasa dışı yollardan Yunanistan’a geçmeye çalışan bir şahsı yakaladı. FETÖ terör örgütü mensubu olmaktan yargılandığı tespit edilen şahıs Edirne Merkez İlçe Jandarma Komutanlığına teslim edildi” ifadeleri kullanıldı.