Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhuriyet Mahallesi 9685 Sokak'ta bulunan İl Göç İdaresi Müdürlüğü Göçmen Geri Gönderme Merkezi'ndeki bir odada, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Durumun bildirilmesinin ardından olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kısa sürede söndürülen yangında, hasar meydana geldi.