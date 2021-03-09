Merkez Osmangazi ilçesindeki Kent Meydanından 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na doğru maskesiz yürüyen genç kadını, polis ekipleri fark etti. Ekipler, kadını durdurup maske takmasını rica etti. Kadın ise karşı çıkarak "Kimse bana maske taktıramz. Burası açık hava... Açık havada maskeyle dolaşmak zorunlu değil" diyerek polise bağırdı. Güvenlik güçleri ise böyle bir kararın olmadığını söyledi.
Bunun üzerine kadın "Gücünüz bana yetiyor değil mi? Ben kör değilim. Ölümcül bir virüs yok. Korkmuyorum. Gerekirse de öldürüm" şeklinde karşılık verdi. Bu sözler üzerine etraftaki vatandaşlar kadına tepki gösterdi. Polis otosuna bindirilen kadına 392 TL ceza kesildi.
"Ortada virüs yok. Maske takmam" dedi, cezayı yedi
09.03.2021 - 18:46 | Son Güncelleme: 09.03.2021 - 19:19
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Koronavirüs tablosunda turuncuya boyanan Bursa'da bir kadını polisi çileden çıkardı. Maskesiz dolaşan kadın, "Açık havavada takmak zorunlu" değil diyerek direndi. Polis ise kadına ceza yazdı.
Merkez Osmangazi ilçesindeki Kent Meydanından 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na doğru maskesiz yürüyen genç kadını, polis ekipleri fark etti. Ekipler, kadını durdurup maske takmasını rica etti. Kadın ise karşı çıkarak "Kimse bana maske taktıramz. Burası açık hava... Açık havada maskeyle dolaşmak zorunlu değil" diyerek polise bağırdı. Güvenlik güçleri ise böyle bir kararın olmadığını söyledi.
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773418 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/773418.aspx
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