Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Merkez Osmangazi ilçesindeki Kent Meydanından 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na doğru maskesiz yürüyen genç kadını, polis ekipleri fark etti. Ekipler, kadını durdurup maske takmasını rica etti. Kadın ise karşı çıkarak "Kimse bana maske taktıramz. Burası açık hava... Açık havada maskeyle dolaşmak zorunlu değil" diyerek polise bağırdı. Güvenlik güçleri ise böyle bir kararın olmadığını söyledi.



Bunun üzerine kadın "Gücünüz bana yetiyor değil mi? Ben kör değilim. Ölümcül bir virüs yok. Korkmuyorum. Gerekirse de öldürüm" şeklinde karşılık verdi. Bu sözler üzerine etraftaki vatandaşlar kadına tepki gösterdi. Polis otosuna bindirilen kadına 392 TL ceza kesildi.



