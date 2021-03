Türkiye Gazetesi

Bahar ayları yaklaşırken polen alerjisi olanlar için zorlu günler başlıyor. Özellikle bahar aylarında havada yoğun olarak bulunan polenler alerjik rahatsızlıklara neden olurken özellikle hapşırık ve burun akıntısı gibi belirtileri olan polen alerjisi özellikle açık havada vakit geçirenleri yoğun bir şekilde etkiliyor.

Dünyanın çeşitli yerlerinden 11 bilim insanı tarafından gerçekleştirilen ve hakemli bilim dergisi PNAS’ta (Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America) yayınlanan araştırmaya göre, yüksek polen seviyelerinin Covid-19 enfeksiyonunu tetiklediği açıklandı.

Beş kıtada, 31 ülkedeki 130 tesiste gerçekleştirilen çalışmada, havadaki polen seviyesi, nem, sıcaklık, enfeksiyon oranları ve karantina senaryoları incelendi.

Elde edilen veriler ışığında araştırmacılar, yüksek polen konsantrasyonu bulunan bölgelerde Covid-19 virüsünün yüzde 10 ila yüzde 30 arasında daha fazla olduğu tespit ettiklerini açıkladılar.

Virüsün artışına bağlı olarak virüs ile enfekte olan kişi sayısında da artış tespit edildiği belirtilen çalışmada, vakalardaki artışın polen sayılarındaki artıştan ortalama dört gün sonra gerçekleştiğinin altı çizildi.

Münih Teknik Üniversitesi'nde çevre tıbbı başkanı olan ve çalışmayı gerçekleştiren bilim insanlarından Dr. Stefanie Gilles, “Ekip olarak polenin rinovirüs ve RSV gibi diğer hava yoluyla bulaşan virüslere karşı bağışıklık tepkisini engellemesi üzerine, polenin Covid-19 üzerindeki etkisini test etmek için bu çalışmayı gerçekleştirdik” dedi.

Gilles, polenin burun hücrelerinin virüsleri savuşturma yeteneğini azaltan maddeler saldığını söylerken, "Virüsler burunda daha kolay çoğalabilir" dedi. "Polenle sinerji içinde hareket edebilen nem gibi enfeksiyon riskini artırabilecek başka çevresel faktörler de var" ifadelerini kullanan Gilles, "Polen enfeksiyonlara neden olmuyor. İnsanların hapşırması ya da öksürmesi yoluyla daha kolay iletimi sağlıyor” dedi.