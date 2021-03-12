Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu Elazığ çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar, diğer yerlerde yağmur ve sağanak şeklinde olması beklenen yağışların, Siirt ve Şırnak çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, Van, Hakkari, Muş ve Bitlis çevrelerinde kuvvetli karla karışık yağmur ve yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.



ÇIĞ TEHLİKESİ

Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda çığ oluşma tehlikesi bulunuyor.

SICAKLIK BATIDA ARTACAK, DİĞER BÖLGELERDE AZALACAK

Yapılan son değerlendirmelere göre, hava sıcaklığının batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde hissedilir derecede (5 ila 12 derece) azalacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle genellikle kuzeyli, Marmara'da güneyli yönlerden orta kuvvette, Akdeniz, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu’nun kuzeyinde kuzeyli yönlerden kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına (60-90 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.



Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı bulutlu 7

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 9

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 13

Adana: Parçalı, yer yer çok bulutlu 18

Antalya: Parçalı ve az bulutlu 20

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 7

Trabzon: Parçalı çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmurlu 7

Erzurum: Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde kar yağışlı -2

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu 10