Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Üsküdar Belediyesi bünyesinde hizmet veren Nevmekân Selimiye, Nevmekân Bağlarbaşı ve Nevmekân Sahil Millet Kıraathaneleri 100 bini aşkın kitap kapasitesiyle İstanbullu kitapseverleri bekliyor. Bu yıl “Çağları Aşan Söz” teması ile 29 Mart-4 Nisan tarihleri arasında gerçekleşen 57. Kütüphane Haftası, çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.

Üsküdar, Nevmekân Millet Kıraathaneleri gibi modern konsept kütüphanelerinin yanı sıra Çinili Çocuk Kütüphanesi, Şemsipaşa İlçe Halk Kütüphanesi, Mihrimah Sultan Çocuk Kütüphanesi ve Mirzazade Mehmet Efendi Kütüphanesi gibi çok sayıda tarihî kütüphaneye de ev sahipliği yapıyor. Ayrıca, Hacı Selim Ağa Yazma Eser Kütüphanesi de yazma eserlere ilişkin kaynaklar konusunda okuyucuya geniş bir arşiv imkânı sağlıyor.

Sultan 3.Selim tarafından Selimiye Kışlası ile birlikte yaptırılan tarihî Selimiye Hamamı da 3 yıl süren restorasyonun tamamlanmasının ardından Nevmekân Selimiye olarak, kütüphane ve kültür merkezi konseptiyle kitapseverleri ağırlıyor.

Nevmekân Millet Kıraathaneleri İdari Sorumlusu Ömer Bilen, kütüphanelere ilişkin yaptığı açıklamada, Üsküdar’da çok sayıda üniversite ve çocuk kütüphanesi olduğunu belirterek, “Nevmekân kütüphaneleri bunların arasında öne çıkıyor. Çünkü öğrencilerimiz; müze, sergi salonu, restoran gibi kısımlardan da istifade edebiliyor” dedi.

Bilen, bu tesislerin “millet kıraathanesi” konseptiyle hayata geçirildiğini ve normal şartlarda 24 saat hizmet verdiğini vurguladı.