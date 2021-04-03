Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çok yüksek riskli kategoride bulunan Sakarya’da polis ekipleri sokağa çıkma kısıtlamasında denetimlerini sürdürdü. Serdivan ilçesi Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı üzerinde denetimlerini sürdüren polis ekiplerince araçlar tek tek durdurularak izin belgeleri kontrol edildi. Bu esnada durdurulan bir otomobilde bulunan 3 arkadaşa ise tutanak tutuldu. Düğüne gittiklerini belirten ve davetiyelerini polis ekiplerine gösteren arkadaşlar tutanaktan kaçamadı. Ekiplerce tutulan tutanak sonrasında arkadaşlar uygulama noktasından ayrıldı.

Ekiplerce bölgede yapılan denetimler sürüyor.