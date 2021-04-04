Alınan bilgiye göre, Yumurtalık ilçesinde denizde bir kişiyi hareketsiz halde gören balıkçılar, durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye deniz polisi ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerce kıyıya çıkartılan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. İncelemede cesedin Eyüp Taş'a ait olduğu tespit edildi. Taş'ın cenazesi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
Adana'da denizde erkek cesedi bulundu
04.04.2021 - 22:55 | Son Güncelleme: 04.04.2021 - 23:03
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Adana'nın Yumurtalık ilçesinde, denizde erkek cesedi bulundu.
Etiketler : adana,deniz,ceset,
779924 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/779924.aspx
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