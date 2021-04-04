Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, Yumurtalık ilçesinde denizde bir kişiyi hareketsiz halde gören balıkçılar, durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye deniz polisi ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerce kıyıya çıkartılan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. İncelemede cesedin Eyüp Taş'a ait olduğu tespit edildi. Taş'ın cenazesi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.