Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fethiye Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, Semra Aysal'ın ağabeyi Nayim Yolçu, kardeşleri, Nazım Yolçu, Selvi Yolçu ile tarafların avukatları katıldı. Semra Aysal’ın kardeşi müşteki Selvi Yolçu, olayın ardından sanığın ve ailesinin evlerine taziye için geldiğini anlattı. Yolçu, taziye sırasında sanığın kardeşinin kendilerine “Hiç mi Hakan’a nasıl oldu diye sormadınız? Hiç mi şüphelenmediniz? Biz bile ailesi olarak şüpheleniyoruz” dediğini iddia etti.

Müşteki Nazim Yolçu da olayın ardından taziyeye gelen sanığın ağabeyinin kendilerine, “Ne kadar kan parası isteyeceksiniz” diye sorduğunu ileri sürdü.

Semra Aysal ile eşinin kayalıklardan inme anını kaydeden tanık Recep Şahin ise tatil için geldikleri bölgede manzarayı izlemek için durduklarını dile getirdi. Olay anında telefonun 9 yaşındaki kızında olduğunu anlatan Şahin, “Çok kayalık ve dik bir alandı. Bir çiftin oraya doğru inmesi ilginç geldi. Kadının ayağında da terlik vardı. Hatta aramızda şakalaştık. Bir tartışma zorlama görmedik. Hareketlerinde bir tuhaflık yoktu el ele tutuşuyorlardı” dedi.

Mahkeme başkanının tanığa “Dönüşte ne gördünüz” sorusuna tanık şu cevabı verdi:

“Saat 19.30 sıralarında dönüşümüzde ekipleri gördük ve durduk. Çifti ilk olarak saat 13.40 sıralarında görmüştük. Aradaki zaman farkı nedeniyle ilk gördüğümüz kişiler olduğunu tahmin edemedik. Sanığı da orada bir aracın yanına otururken gördük. Çok sakin bir tavrı vardı. Ertesi gün haberlerde görünce çektiğimiz kişiler olduğunu anlayınca videoyu ulusal basına gönderdim.”

Tanık Sait Ertürk de sanığın kayalıklardan kendilerine doğru el sallayarak koştuğunu ve eşinin kayalıklardan düştüğünü söylediğini anlattı.

Sanık avukatı Mehmet Buğra Çiçek, sigorta poliçesi yazısı ile müvekkilinin yazısının dosyada yer aldığını, yazıların birbirinden farklı olduğunun gözle görülebildiğini söyledi. Aysal’ın eşini kayalıklardan ittiğine dair bir bulgu olmadığını ifade eden Çiçek, müvekkilinin beraatini ve tahliyesini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek dosyadaki eksikliklerin tamamlanması için duruşmayı erteledi.

Ağabey Yolçu, duruşmanın ardından adliye önünde gazetecilere, sabır ve sükunetle adaletin tecelli etmesini beklediklerini söyledi.