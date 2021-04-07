Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gönderileri kendi hesabında paylaşan kişilerin de kendisi yazmış gibi değerlendirileceğini söyleyen Emir Akpınar, “Hakaret suçu Türk Ceza Kanunu'nun Şerefe Karşı Suçlar Başlığı altında düzenlenmiştir. TCK madde 125'e göre 1) Bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat eden veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldıran kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır. Mağdurun gıyabında hakaretin cezalandırılabilmesi için fiilin en az üç kişiyle ihtilat ederek işlenmesi gerekir. 2) Fiilin, mağduru muhatap alan sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle işlenmesi halinde, fıkrada belirtilen cezaya hükmolunur. Söz konusu düzenlemeden de anlaşıldığı üzere Hakaret suçu iki farklı şekilde işlenebilir: Belli somut bir durum ve olgunun isnat edilmesi suretiyle kişinin şeref ve saygınlığının zedelenmesi, ve genel ve soyut nitelikteki söz ve davranışlarla kişinin değersizleştirilmesi, rencide edilmesi. Bu kapsam da pislik, namert, edepsiz, yalancı, silah kaçakçısı, rüşvetçi, şerefsiz gibi ifadelerin bir kişi hakkında sarf edilmesiyle hakaret suçunun işlenmiş olacağı son derece açıktır. Hakaret suçu mağduru muhatap alan sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle de işlenebileceğinden sosyal medya hesaplarından bir kişi hakkında bu tip ifadelerin yazılması o kişi hakkında hakaret suçuna vücut verecektir. Sosyal medya hakkında başka bir hesaptan yazılan hakaret içerikli paylaşımları kendi hesabında paylaşan kişide hakaret suçunu o kişi ile birlikte müşterek olarak işlemiş sayılacaktır. Zira kişinin bir başka hesapta başkasıyla ilgili gördüğü hakaret içerikli paylaşımı kendi hesabında paylaşması o paylaşımı birebir kendisi yazmış gibi değerlendirecektir” dedi.



Akpınar, gönderinin kendi hesabında paylaşılmasının hakaret etme kastı gösterdiğini söyleyerek, sözlerine şu şekilde devam etti:

“Kişiler sosyal medya hesaplarında istedikleri paylaşımları yapmakta serbesttir. Kişinin başkasının hesabındaki hakaret içerikli paylaşımı kendi sayfasında paylaşması o kişi hakkında hakaret etme kastı taşıdığını göstermektedir. Yargıtay 18. Ceza Dairesi'nin 2018/7790 Esas, 2019/1445 Karar 16/01/2019 tarihli kararına göre "şüphelinin alınan savunmasında adı geçen hesabın kendisi tarafından kullanıldığını, iddia konusu paylaşımları kendisinin yapmadığını, bilgi amacıyla sayfasında retweet etmek suretiyle paylaştığını ifade ettiği görülmekle suça konu paylaşımların müştekiye hitaben yazılmış "pislik, namert, edepsiz, yalancı, silah kaçakçısı, çirkef, imansız, izzetsiz, rüşvetçi, salyasını akıtan, şerefsiz" şeklinde hakaret sayılabilecek sözler içeren paylaşımlar olması, bu paylaşımların şüpheli tarafından retweet edildiğinin savunmada kabul edilmesi ve taraflar arasında önceden görülen kamu davasının bulunması hep birlikte değerlendirildiğinde, şüphelinin üzerine atılı suçu işlediğine dair yeterli delil ve şüphenin elde edildiği gözetilerek itirazın kabulüne karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde reddine karar verilmesinde isabet görülmemiştir” denilmektedir. Yargıtay kararından da anlaşıldığı üzere kişinin başkasının hesabında ye alan hakaret içerikli paylaşımı kendi sayfasında paylaşması, paylaşımı kendisi yazmamış olmasına rağmen kendisi yazmış gibi değerlendirilecek ve hakaret suçu işlenmiş olacaktır. Ayrıca hakaret suçunun nitelikli halini oluşturan TCK madde 125/4'e göre "Hakaretin alenen işlenmesi halinde ceza altıda biri oranında artırılır". Söz konusu düzenlemeye göre eğer kişinin sosyal medya hesabı gizli değil herkese açıksa bu durumda başkasının hesabındaki hakaret içerikli paylaşımı kendi hesabında paylaşan kişi suçun nitelikli halini işlemiş sayılacaktır. Zira bu durumda herkesin görebileceği bir platformda kişi hakkında hakaret etmiş ve suçun nitelikli halindeki aleniyet şartı gerçekleşmiş sayılacaktır.”