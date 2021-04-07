Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Ayvalık açıklarında bir grup göçmenin olduğu bilgisine ulaşan Sahil Güvenlik Komutanlığı bünyesindeki ekipler hemen harekete geçerek mültecileri kurtardı. Cunda Adası’na getirilen, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 30 Güney Afrika uyruklu göçmene Sahil Güvenlik askerleri tarafından yiyecek, içecek ve tıbbi malzeme gibi insanî yardımlarla bulunuldu.