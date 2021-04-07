Sena Yılmaz (44) yönetimindeki 34 PE 0163 plakalı otomobil, İzmir-Ankara kara yolunda aynı yönde giden Ömer Gürcan yönetimindeki 64 ABG 739 plakalı tıra arkadan çarptı.
Kazada otomobil sürücüsü Sena Yılmaz ile otomobilde bulunan Galip Yıldırım, Bedriye Şener Yılmaz, Erdi ve Ayşe Kızak yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralılar 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Kula ve Salihli devlet hastanelerine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaza nedeniyle trafiğe kapanan yol, araçların çekilmesinin ardından yeniden açıldı.