Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sabah 08.30’da, Marmaris ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisini alan Türk Sahil Güvenlik ekipleri bölgeye hareket etti. Yunanistan Sahil Güvenlik unsurları tarafından lastik bota bindirilerek geri itilen ve açık denizde sürüklenen 15 düzensiz göçmen, Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından bota alınarak kurtarıldı.

Düzensiz göçmenlerin İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edileceği öğrenildi.