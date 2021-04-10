Haftalık vaka tablosunda 100 binde 143,86 oranıyla çok yüksek riskli iller arasında yer alanda Antalya’da pandemi kuralları yine hiçe sayılıp bir otelde 'Gala' adı altında eğlence düzenlendi. Pandemi döneminin olmazsa olması sosyal mesafe ve maske kuralının hiçe sayıldığı eğlencede otel müşterisi oldukları öğrenilen yüzlerce kişi müzik eşliğinde eğlenip yemek yedi ve pasta kesti. Yaşananlar katılımcılar tarafından kayıt altına alıp sosyal medya hesaplarında paylaşıldı.
Antalya'da korona galası
10.04.2021 - 11:05 | Son Güncelleme: 10.04.2021 - 11:07
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Antalya'da artan vaka sayılarına rağmen kural tanımayan eğlenceler hız kesmiyor.
Kaynak: İHA
Etiketler : Antalya,koronavirüs,parti,
781427 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/781427.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER