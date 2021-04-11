Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, Seyhan ilçesine bağlı Ziyapaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Araç alıp verme meselesinde anlaşamayan kardeş olan Cihat Ö. ile Cahit Ö, Orhan S'nin evini basarak zorla içeri girdi. Ardından iki kardeş sopa ile öldüresiye Orhan S'yi darp etti. Can havli ile kendi korumaya çalışan Orhan S, kardeşleri bıçakladı. Bu sırada kavgayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, ağır yaralanan iki kardeşi Adana Şehir Hastanesi'ne Orhan S’yi de Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.