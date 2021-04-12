Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bakırköy 21. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Batuhan Ünal, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı. Tutuksuz sanık Furkan Salih Gürlek ve bazı müştekiler de duruşmada hazır bulundu. Duruşmada tanık olarak dinlenen Ayşe Çırakoğlu, maktul Melahat İsbir'in kapı komşusu, sırdaşı ve arkadaşı olduğunu belirterek, "Melahat çok yakın arkadaşımdır, kaybolmadan 1-2 gün önce kapısını çaldım, yoktu. Telefonda Batuhan bana 'Annem 2 gündür eve gelmiyor' dedi. Sonrasında Batuhan ile oturduk konuştuk. Batuhan bana 'Endişeliyim, 2 gündür annem yok. Kameralara baktırdım, beyaz bir arabaya binmiş, gitmiş' dedi. Ben de Batuhan'a 'senin annenin kaynanası, kocası yok, evini bırakıp gidecek biri değil, zorla kaçırmış olabilirler, zorla kaçırdılarsa cesedi ormandan çıkar' dedim. Batuhan da bana 'kaybolduğunu kaldıramıyorum, ölümünü nasıl kaldırırım' diye konuştu." dedi.

Sonrasında Batuhan'ı belli aralıklarla arayıp, kapısını çaldığını, bir gün Batuhan'ın kapıyı açtığında evin içinden ağır bir şekilde parfüm kokusu geldiğini anlatan tanık Çırakoğlu,"Meğer cesedin kokusunu bastırmak için parfüm sıkmış. Batuhan bu olay gerçekleşmeden 6 ay öncesinde annesinde kalmaya başladı. Cesedi taşıdığı tarihte bana mesaj atmış, 'annemden haber var mı' diye. Melahat bana 'çalışıyorum, çalışıyorum borcu bitmiyor' diyordu. Melahat, Batuhan'ın çalışmamasından şikayetçiydi. Çok ciddi kavgaları yoktu." şeklinde konuştu.

Melahat İsbir'in göğüs kanseri olduğunu, 4 yıldır komşu olduklarını ve her şeyini bildiğini aktaran tanık Çırakoğlu, İsbir'in, Bünyamin Ateş ile 3 yıl boyunca imam nikahlı olarak kaldığını, olaylardan 6 ay önce ayrıldıklarını, Batuhan ile Bünyamin'in beraber yiyip, içtiklerini söyledi.

Tanık beyanına karşı sanık Batuhan Ünal, tanığın abartılı şekilde olayları anlattığını ifade ederek, "Rahmetli annem komşularına beni yanlış şekilde anlatmıştır. Annemin Bünyamin Ateş ile imam nikahlı olduğunu bilmiyordum, sevgili olduklarını biliyordum. Bünyamin ile aynı evde bulunmuşluğum da yoktur." dedi.

Bir diğer tanık Bünyamin Ateş de, maktul ile 2015'ten 2019 yılına kadar birlikteliklerinin bulunduğunu, zaman zaman Melahat'ın evinde kaldığını, iş konuları nedeniyle ayrıldıklarını ve birlikteliklerinin son 1-2 senesinde Batuhan'ın annesinde kalmaya başladığını söyledi.

Tanık Ateş, Batuhan Ünal ile birlikte yemek yemişliklerinin olduğunu dile getirerek, "Biz Melahat ile ayrılmadan bir ay önce Batuhan bizimle kalmaya başlamıştı. Batuhan ile aramızda bir anlaşmazlık yoktu. Annesi sürekli Batuhan'ın borçlu olduğunu söylüyordu. Batuhan çalışmıyordu, sürekli annesinden harçlık istiyordu. Batuhan çalışmadığı için annesi tepki gösteriyordu." şeklinde konuştu.

Sanık Batuhan Ünal da, "Annem ile Bünyamin'in aynı evde yaşadığı konusu yalandır. Düzenli çalıştığım sigorta dökümlerinde mevcuttur. Beyanları kabul etmiyorum." dedi.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasını hazırlamak için dosyanın kendisine verilmesini ve tutuklu sanık Batuhan Ünal'ın bu halinin devamını talep etti.

Mahkeme heyeti, mütalaasını hazırlaması için dosyayı savcılığa göndererek, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

- İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Sultangazi'de define arayan iki kişinin toprağın altında battaniyeye sarılı bir ceset buldukları ve durumu polise bildirdikleri anlatılıyor.

Melahat İsbir'e ait olduğu belirlenen cesetle ilgili yapılan araştırmanın ardından maktulün oğlu Batuhan Ünal ile Furkan Salih Gürlek'in gözaltına alındığı belirtilen iddianamede, 19 Aralık 2019'da annesinin kafasına çekiçle vurarak öldüren sanığın, arkadaşı Furkan Salih Gürlek ile 25 Aralık 2019'da cesedi boş bir araziye gömdüğü aktarılıyor.

İddianamede, sanık Batuhan Ünal'ın "tasarlayarak yakın akrabayı öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, sanık Furkan Salih Gürlek'in de "tasarlayarak yakın akrabayı öldürmeye yardım etmekten" 15 yıldan 20 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması isteniyor.