Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bornova ilçesinde bir iş yerinden sahte para temin edilerek değişik yerlerde bu paralarla alışveriş yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Dedektif gibi çalışan ekipler, 10 günlük takip sonucunda olayla ilgili 3 şüpheli, sahte paraların taşındığı 3 araç ve sahte paraların temin edildiği 1 iş yerini tespit etti. Şüphelilerden A.Y.'yi Bornova ilçesinden takibe başlayan ekipler, Karabağlar ilçesi Yeşillik Caddesi üzerinde şüpheli aracı durdurdu. Araç içerisinde yapılan aramada sahte 10 bin ABD doları bulan ekipler, A.Y. ile birlikte olayla ilgili olduğu tespit edilen D.K. ve M.A.Ç. isimli şüphelileri de yakalayarak gözaltına aldı.

Gözaltına alınan 3 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

Öte yandan sahte 10 bin ABD dolarını başarılı bir takibin ardından ele geçiren İzmir Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ele geçirilen sahte paralarla masada 10 Nisan yazarak Polis Gününe atıfta bulundu.