Olay, Samsun'un İlkadım ilçesinin 19 Mayıs Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 76 yaşındaki A.B. evlenmek için arkadaşlarının vasıtasıyla tanıştığı Ayşegül adlı kadın ile yaklaşık bir hafta birlikte gayri resmi evli kaldıktan sonra kadın 30 bin liralık ziynet eşyalarını alıp kayıplara karıştı. Dolandırıldığını anlayan yaşlı adam polise şikayette bulundu.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Yaşlı adam bir haftalık karısı tarafından 30 bin lira dolandırıldı
15.04.2021 - 12:57 | Son Güncelleme: 15.04.2021 - 12:57
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Samsun'da yaşlı bir adam arkadaşlarının vasıtasıyla tanıştığı ve bir hafta gayri resmi evli kaldığı kadın tarafından 30 bin liralık ziynet eşyası aldırılıp dolandırıldı.
Olay, Samsun'un İlkadım ilçesinin 19 Mayıs Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 76 yaşındaki A.B. evlenmek için arkadaşlarının vasıtasıyla tanıştığı Ayşegül adlı kadın ile yaklaşık bir hafta birlikte gayri resmi evli kaldıktan sonra kadın 30 bin liralık ziynet eşyalarını alıp kayıplara karıştı. Dolandırıldığını anlayan yaşlı adam polise şikayette bulundu.
Etiketler : samsun,yaşlı adam,dolandırıcılık,evlilik,
782867 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/782867.aspx
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