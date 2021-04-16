Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının güney, iç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
Rüzgarın ise genellikle güneyli, kuzeybatı kesimlerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı ve yer yer çok bulutlu 19
İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu 15
İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif sağanak yağışlı 22
Adana: Az bulutlu ve açık 25
Antalya: Az bulutlu ve açık 21
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı 15
Trabzon: Parçalı ve yer yer çok bulutlu 18
Erzurum: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinde yer yer çok bulutlu 16
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 25