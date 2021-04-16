Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Lüleburgaz ilçesinde Yıldız Mahallesi Yokuş Sokak’ta yaşayan 60 yaşındaki Sebahat Çalışkan; karantina süresinin son gününde henüz bilinmeyen bir nedenle evinde ölü bulundu. Sebahat Çalışkan’ın çocuklarının kendisine ulaşamaması sonucu yapılan araştırmada Çalışkan’ın evinde hayatını kaybettiği tespit edildi.