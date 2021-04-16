Lüleburgaz ilçesinde Yıldız Mahallesi Yokuş Sokak’ta yaşayan 60 yaşındaki Sebahat Çalışkan; karantina süresinin son gününde henüz bilinmeyen bir nedenle evinde ölü bulundu. Sebahat Çalışkan’ın çocuklarının kendisine ulaşamaması sonucu yapılan araştırmada Çalışkan’ın evinde hayatını kaybettiği tespit edildi.
Karantinasının son gününde evinde ölü bulundu
16.04.2021 - 13:45 | Son Güncelleme: 16.04.2021 - 13:45
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde yaşayan Sebahat Çalışkan isimli vatandaş, Covid-19 nedeniyle evinde izolasyonda olduğu sürenin son gününde hayatını kaybetti.
Etiketler : karantina,koronavirüs,kırklareli,lüleburgaz,
783127 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/783127.aspx
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