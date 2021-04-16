İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “1960 Darbesi'nin ardından idam edilen, rahmetli Hasan Polatkan'ın kıymetli eşi Mutahhare Polatkan Hanımefendi, acı, özlem ve hüzün dolu onlarca yılın ardından bugün vefat etti. Rabbim, Mutahhare Hanımefendi'ye rahmet, ailesine sabr-ı cemil ihsan eylesin. Mekanı cennet olsun” dedi.
Bakan Soylu’dan Mutahhare Polatkan için başsağlığı mesajı
16.04.2021 - 23:54 | Son Güncelleme: 16.04.2021 - 23:57
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 1960 darbesinin ardından idam edilen Hasan Polatkan’ın vefat eden eşi Mutahhare Polatkan için başsağlığı mesajı yayınladı.
Etiketler : Bakan Soylu,Mutahhare Polatkan,
783242 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/783242.aspx
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