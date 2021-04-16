Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “1960 Darbesi'nin ardından idam edilen, rahmetli Hasan Polatkan'ın kıymetli eşi Mutahhare Polatkan Hanımefendi, acı, özlem ve hüzün dolu onlarca yılın ardından bugün vefat etti. Rabbim, Mutahhare Hanımefendi'ye rahmet, ailesine sabr-ı cemil ihsan eylesin. Mekanı cennet olsun” dedi.