Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Aksaray'da 8 gün önce ev karantinasına alınan Veysel B. (44), çalıştığı firmanın servis aracı ile bir lokantanın çalışanlarını almak için trafiğe çıktı. Şahıs, Taşpazar Mahallesi, Ebulfeyz Elçibey Caddesi'nde uygulama yapan polis ekipleri tarafından durduruldu. Yapılan HES kodu sorgulamasında şoförün karantinada olmasığı gerektiği ortaya çıktı. Veysel B, sağlık ekipleri tarafından ambulansla Cemalettin Aksaray-i Yurt Müdürlüğü'ne götürüldü. Sürücünün karantina süreci burada devam edecek.