Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Prof. Dr. Orhan Şen, tozların solunum yoluyla alınması durumunda sağlık açısından olumsuz etkilerinin olacağını belirterek acil işi olmayanların önümüzdeki 2 gün dışarı çıkmaması gerektiğini söyledi.

CNN Türk'e önemli açıklamalarda bulunan Şen, "Bugün Marmara'da yağış var, Ege Bölgesi ve Trakya'da kuvvetli yağışlar var. İstanbul'a da kuvvetli yağışlar gelebilir akşam üstü" diyerek uyarılarda bulundu.

İşte Prof. Dr. Orhan Şen'in açıklamaları:

"Endişe edecek bir durum var tabii ki... Her sıradışı olayın doğaya etkisi oluyor. Toz taşınımı olayı Türkiye'ye bahar aylarında geliyor zaman zaman... Ege Bölgesi'nde çok fazla toz var bugün. İstanbul'da esasında o kadar fazla değil ama buna rağmen arabalarımızın üstü çamurluydu.

"CİĞERLERİMİZDE TAHRİBAT YAPABİLİR"

İnsan nefes alırken 5 mikrometrelik partükelleri burnunda tutabiliyor. Burun ve ağız yoluyla ciğerlerimize kadar gidebiliyor. Demir de var bu tozun içinde. Nefes yoluyla alırsak bunu ciğerlerimizde tahribat yapabilir. Astım, KOAH hastalarından kalp hastalarına kadar etkileyebiliyor. Mantar ve bakterileri de ciğerlerimize kadar sokabiliyor.

"İŞİNİZ YOKSA DIŞARI ÇIKMAYIN"

Tam bir hastalık havasındayız. Bugün ve yarın işiniz yoksa dışarı çıkmayın. Hava alamayacaksınız çünkü, maske de çok fazla işe yaramıyor. Batı'da yarın sabaha kadar devam ediyor. Anadolu'da, İç Anadolu ve Doğu'da yarın akşama kadar devam edecek. Nefes yolumuzla bu tozu almıyorsak bir sıkıntı yok. Solunum yoluyla almamamız lazım. Türkiye olarak söylüyorum acil bir işimiz yoksa dışarı çıkmayalım.

Evde pencerelerden içeri girebilir o açıdan eve de dikkat etmek lazım.

"KUVVETLİ YAĞIŞLAR VAR"

Bugün Marmara'da yağış var, Ege Bölgesi ve Trakya'da kuvvetli yağışlar var. İstanbul'a da kuvvetli yağışlar gelebilir akşam üstü. Sıcaklıklar hafta sonuna doğru 20 dereceye kadar çıkacak. Nisan yağmurları devam ediyor ama sıcaklıklar düşük değil. Ege'de kuvvetli rüzgarlar da var, fırtınaya kadar çıkabilir. Buralarda da lodos yönünde fırtına olabilir."