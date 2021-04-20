Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Polis tarafından Covid-19 tedbirlerine yönelik son 24 saatte yapılan denetimlerde, sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 71 kişiye 54 bin 900, maske takmayan 10 kişiye ise 9 bin TL ceza kesildi.

Polis tarafından ayrıca 12 iş yeri ile 3 araca da Covid-19 kurallarına uymadıkları gerekçesiyle işlem yapıldı. Covid-19 olmaları nedeniyle dışarı çıkan ve izolasyon kurallarını ihlal eden 4 kişi ise evlerine yönlendirildi.

Yeni tip korona virüs (Covid-19) pandemisinde yüksek riskli iller arasında yer alan Malatya’da denetimler 24 saat devam ediyor.