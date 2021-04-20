Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgilere göre, Yavuzeli İlçesinde polis ekipleri tarafından değerlendiren ihbar sonucu bir iş yerine operasyon düzenlendi. Operasyonda kurusıkı tabancaları sökerek gerçeğe dönüştürmek üzere hazırlayan 8 şüpheli suçüstü yakalandı. İşyerinde yapılan aramada 5 kurusıkı tabancanın yanı sıra bir miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

