Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yangın, Kırıkkale-Yozgat karayolu Yerköy ilçesi OSB yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir tekstil firmasının işçilerini taşıyan servis midibüsü seyir halindeyken bilinmeyen nedenle yanmaya başladı. Alev topuna dönen minibüsteki işçiler kendilerini atarak kurtardı. Aracın küle döndüğü yangında ölen ya da yaralanan olmaması teselli kaynağı oldu.