Yangın, Kırıkkale-Yozgat karayolu Yerköy ilçesi OSB yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir tekstil firmasının işçilerini taşıyan servis midibüsü seyir halindeyken bilinmeyen nedenle yanmaya başladı. Alev topuna dönen minibüsteki işçiler kendilerini atarak kurtardı. Aracın küle döndüğü yangında ölen ya da yaralanan olmaması teselli kaynağı oldu.
İşçi servisi alev topuna döndü
20.04.2021 - 22:43 | Son Güncelleme: 20.04.2021 - 22:44
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Yozgat’ta tekstil işçilerini taşıyan servis midibüsü alev alev yandı. İşçilerin atlayarak kurtulduğu yangında ölen ya da yaralanan olmaması teselli kaynağı oldu.
Etiketler : Yozgat,
784357 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/784357.aspx
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