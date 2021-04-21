RTÜK'ün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Bir yayın kuruluşunda CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'ın açıklamaları nedeni ile 6112 sayılı Kanun'un yayın ilkeleri çerçevesinde inceleme başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” ifadelerine yer verildi.
RTÜK, Engin Altay'ın televizyon kanalındaki açıklamaları ile ilgili inceleme başlattı
21.04.2021 - 12:18 | Son Güncelleme: 21.04.2021 - 12:34
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Engin Altay’ın bir televizyon kanalında yaptığı açıklamalar üzerine inceleme başlatıldığını duyurdu.
Kaynak: İHA
Etiketler : RTÜK,engin altay,
784510 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/784510.aspx
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