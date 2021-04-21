Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mutluluk ve sevinç ise büyür taşar kalplerimizden. Bize ‘’Yavrum!’’ diye seslenmeleri ömrümüzce hiç bitmesin isteriz. Anneler bu dünyada bir insanın sahip olduğu en değerli varlıktır. Onlarla var olur, onlarla büyürüz. Bir de şu bizim için girdikleri tatlı telaşları yok mu, insanın böyle bir karşısında kelimeleri yetersiz kalır. Onlara duyduğumuz minnet ve sevgiyi ifade etmek de çocukları olarak yaptığımız en içten harekettir. Anneler Günü, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü, doğum günleri, Yılbaşılar, bayramlar ve özel ziyaretlerde bir tanecik annelerimizi sevindirmek için küçük büyük hediyeler alır, sürprizler yaparız. Genel zamanlarda onu ne kadar sevdiğimizi hatırlatmak, onun yetiştirdiği gibi iyi bir birey olmak ve elimizden geldiğince ona eğlenceli deneyim hediyeler sunuyor. Onların en çok ilgi duyduğu ve ya duyabileceği konularda oluşturulan deneyim hediyelerle annelerin hayatlarına canlılık kazandırarak, kalplerinde büyük mutluluklar oluşturabilirsiniz.

Anne için hediye önerileri

Bir anne için yavrusundan daha değerli bir şey var mı? Varını yoğunu hatta ömrünü bile bizler için ortaya koyan annelerimiz bizden hiçbir karşılık beklemez. Tıpkı hediye vermek gibi. Birilerine hediye vermek, beklentisiz mutluluk sunmak demektir. İşte onlarda tıpkı bu şekilde bizlere anneliklerini hediye ederler. Sizler de annelerinize duyduğunuz sevgiyi, kalplerini çalacak hediyelerle ifade edebilirsiniz. Annenizin gönlünü çalacak onlarca deneyim hediye var! En anne hediye bodo’da! Annenize, babanızla yıldönümleri için benzersiz bir sürpriz yapın! "İki Kişi için Hafta Sonu Kaplıca Tatili". Bu tatil ile annenize verdiğiniz değeri, ilişkilerine gösterdiğiniz saygıyı oldukça hoş bir biçimde ifade edebilirsiniz. "Tatil", kategorisinde yer alan bu ve bunun gibi deneyimleri bordo farkıyla keşfedin. Yine annelerin bayılacağı harika bir önerimiz var! Ancak bu deneyimi, yeni anne olmuş bir yakınınıza da verebilirsiniz, ‘’Klasik Masaj’’. ‘’SPA ve Masajlar’’ kategorisindeki pek çok özel deneyim hediyeden biri olan bu hediyeyi, Anneler Günü veya doğum günleri için tercih edebilirsiniz. Annelerin itiraf etmeselerde, yorgun düşen bedenlerine iyi bir masaj ve hamam keyfi, çok iyi gelecek.

Anneler için hediye fikirleri

‘’Özel Yelkenli Yat Gezisi’’. Annenizin doğum günü için hem mükemmel bir hediye olacak hem de büyüleyici bir kutlama mekanı elde etmiş olacaksınız. Annenizin kalbini çalacak olan bu deneyim, çok daha mutlu, pozitif ve özel hissetmesini sağlayacak. Anneniz, kahveyi ve kokusunu çok seviyorsa, Yılbaşı hediyesi olarak ona bu kahve hazzını başka bir boyutta yaşatın, ‘’Kahve Masajı’’. Bir anneye verilecek en güzel hediye, onu ailesiyle paylaşabilmesi olur. Çünkü anneler, fedakar ve cömerttir. Elindekini sevdikleriyle ne kadar çok paylaşıyorsa o kadar mutlu hisseder. ‘’Aile için Hafta Sonu SPA Tatili’’.

Anne hediyeleri

Toplumda huzur veren, saygı duyulan, ve merkezi olan yerler ‘’Ana’’ kelimesiyle ifade edilir. ‘’Doğa Ana’’, ‘’Ana Karakter’’, ‘’Anadolu’’, ‘’Anayasa’’ gibi. İşte hayatın merkezine koyduğumuz anneler, boşuna orada değiller. Çünkü tüm insanlığı hayata getiren onlar. Böylesine değerli ve önemli bir şeyi gerçekleştirmelerine rağmen, tüm şefkat ve alçakgönüllülük leriyle kendilerini ailelerine kendilerini adarlar. İşte, annelerimizi bu kadar değerli ve özel kılan bu. Hiçbir beklenti olmadan içlerinden geldiği şekilde annelerimiz olmaları. Onlara sizler de duyduğunuz içten sevgiyi ifade etmek için, 8 Mart’da Kadınlığını, Anneler Gününde anneliğini, doğum gününde hayatınızda oluşunu, Yılbaşında sizinle bir yıla daha girdiğini ve evlilik Yıldönümünde de evliliğini kutlarsınız. Bu kutlamalar kimi zaman, özel yemeklerle ve buluşmalarla gerçekleştirilir kimi zaman ise, uzaktan hediyenizi ve kalbinizden duyduğunuz özlem kokulu bir mesajı göndererek.

Anne hediyeleri ve sürprizleri

Bir deneyim, eğitim ve aktivite edinmeniz veya sevdiklerinize hediye etmeniz gerektiğinde, internetten onlarca sitede araştırma yapıyor, bununla birlikte hangisine güveneceğinizi bilemediğinizden anlaşma sürecine kadar birsürü çaba ve vakit kaybediyorsunuz. Ayrıca, araştırdığınız her alan için farklı kurum ve web adreslerinde dolaşmakta cabası. Bodo sizler için en iyilerini ve en güvenilirlerini araştırarak, tek bir platformda sunuyor. Üstelik bunları harika şekilde anne hediyeleri haline getirerek sevdiklerinizle paylaşmanızı sağlıyor. Yani anneniz için muhteşem bir ‘’İki Kişi için At Gezisi’’ hediyesini, bodoya özel fırsatlar ve bütçeyle tek tıkla satın alabilir, özel tasarım bir bodo kutusuyla da annenizin ayağına kadar gönderebilirsiniz. Ya da uzun zamandır hamama gitmek istediğini söyleyen annenize, ‘’Geleneksel Kese&Köpük Masajı’’ hediye ederek, hamam, masaj, jakuzi ve sauna mükemmel dörtlüsünü bir arada sağlayabilirsiniz.

Anne için alınabilecek en güzel hediye

En şefkatli, en güzel, en tatlı, en huzurlu, en samimi insanlar olan annelere, hediyelerin de ‘’en’’i yakışır, öyle değil mi? Anneniz için dinlenip, eğlenebileceği heyecan verici muhteşem bir tatil, ‘’İki Kişi için Hafta Sonu SPA Tatili’’. Bu deneyim annenize etkili bir dinlenme ve rahatlama sağlamakla birlikte, kurumun diğer hizmetleriyle eğlenip harika bir gün geçirmesini sağlayacak, ‘’Mix Masajı’’. 8 Mart’ta annenize sunacağınız ‘’Özel Yelkenli Yat Gezisi’’ ile kadın kadına unutulmaz bir gün yaşayın. ‘’Özel Adalar Yelken Seyri’’ deneyimi, İstanbul’un eşsiz doğal güzelliklerinden Adalar’ı harika bir yat üzerinden keyifle izleme ve gezme fırsatı sunuyor. Annenize önce içinde ‘’İki Kişi için Hafta Sonu SPA Tatili’’ olan bodo hediye kutusunu gönderin, ardından deneyimi paylaşmak ve sürprizi onu ziyaretinizle tamamlamak için siz gidin. Anneniz hayatının en güzel haftasonunu yaşayacak.

Anneye hediyeler

Gecenin bir yarısı uyanıp diğer odadan Anne! diye bir kez seslenirsiniz ve hemen yanınızda beliriverirler. Gündüz sabahtan akşama kadar çalışıp akşam eve geldiklerinde sizinle ilgilenip, oyunlar oynayacak enerjileri her zaman vardır. Bizler de annelerimizi sever ve mutlu ederiz elbette. Bazı sabahlar ondan daha erken uyanır kahvaltıyı hazırlar, gidip öpücüklerle uyandırır sıkı sıkı sarılırız. Her fırsatta onu ne kadar çok sevdiğimizi dile getirir, bize verdiği öğütleri dinleriz. Bunlar dışında yaptığımız güzel hareketler de vardır. Mesela hediye! İlk hediyemiz, bizim hatırlayamadığımız ancak geçmiş sohbetlerine bol bol konu olan, bebeklikte başlar. İlk ‘’Anne’’ kelimesinin dudaklarımızdan döküldüğü hediyeyle. Sonra yürümeye ilk başladığımız zamanlarda parktan, bahçeden bir çiçek koparıp annemize vermemizle. Elbette artık hediyelerimizde bizim yaşımız gibi değişti ve gelişti. Artık özel zamanları fırsat bilerek anlatırız annemize sevgimizi. Ancak hediyelerle birlikte değişen bir durum daha var, hediye tarzı. Hediye ye devrim niteliğinde gelen bu tarz, sizi benzersiz bir serüvene çıkaracak.

Anneye hediyeler ve benzersiz deneyimler

Aslında anne olmak, biraz da sevdiğiniz birine hediye vermeye benzer. Karşılık beklemeden mutluluk oluşturmak ve karşındaki insana değer vermek. Sizler de annelerinize beklentisiz, içten ve samimi hediyeler verir, onların varlığından duyduğunuz mutluluğu aktarırsınız. Bu zamana kadar sürdürülen aynı tarzdaki hediyelerden eminiz siz de sıkıldınız. Artık biraz farklılık arıyorsunuz. Sonuçta hediye hayatımızın en önemli parçalarından ve değişen yaşam koşulları ile birlikte onunda bir değişime uğraması gerekiyor. Deneyim hediyeler, sizlere bu aradığınız değişimi en mükemmel haliyle sunuyor. Annelerin en özel günleri olan, Anneler Günü, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü, doğum günü, Yılbaşı, yıldönümü, özel kutlama ve ziyaretler için bodo ayrıcalığını kullanın! Yeryüzünün huzur verici varlıklarına en şık kutlamaları, en eğlenceli ve heyecan verici aktiviteleri sunun.

Anneye verilecek hediye fikirleri

Anneniz için alacağınız her bir deneyimi, özel tasarım bodo hediye kutusu ile ya da e-sertifika şeklinde gönderebilirsiniz. Anneniz için seçeceğiniz deneyim konusunda kararsızsanız da, 5 seçeneğe kadar deneyim belirleyerek, tercihi O’na bırakabilirsiniz. Annenize iç huzurunu artıracak ve kendisini çok daha iyi hissetmesini sağlayacak, ‘’Klasik Masaj’’ deneyimini, dilediğiniz her özel gün için tercih edebilirsiniz. Biraz da eğlence ve aksiyon diyelim, ‘’Arkadaş Grubu için Dört Ayrı Twizy Araçla İstanbul Turu’’. Annenizin eşsiz güzelliğini mavilerin güzelliği ile harmanlayın ve manzarayı izleyin, ‘’Özel Yelkenli Yat Turu’’.

Annelere hediyeler

Hayatta attığımız ilk adımların baş kahramanı annelerimiz, bizi biz yapan, kendimize ve çevremize saygı duymayı öğreten ilk öğretmenimizdir de aslında. Alacağımız her kararda fikrine ihtiyaç duyduğumuz, bizi her zaman en iyi anlayanlardır annelerimiz. Bir şeye canımız sıkılırsa sadece ona gidip sıkı sıkı sarılarak, kucağına uzanmak yeterli olur. Şüphesiz ki bizi bizden daha çok düşünür, daha çok önemserler. Bize tek bir bakışlarıyla ruh halimizi anlayan süper güçlü kahramanlardır. Hatta yanımızda bile değilken kilometrelerce uzaklıktan, bir şeye üzüldüğümüzü bile hissedebilirler. Düşünün, bunları yapabilmek ve hissedebilmek için anne olmaları yeterlidir. Onların böylesine güçlü ve güven verici duruşlarına, dünyanın en güzel hediyeleri yakışır. Peki dünyanın en güzel hediyeleri nedir? diye soracak olursanız da,Hediye de devrim oluşturarak oluşturduğu deneyim hediye tarzı ile yeni favoriniz olacak. Hediyenin bir eşyadan öte, bir gülüş, bir söz, bir deneyim de olabileceğini birbirinden hediyeleriyle sizlere aktarıyor.

Annelere hediye önerileri

Bodo, annelerinizin en özel zamanlarını çok daha özel kılabilecek eşsiz fikirlerini, sizlerin beğenisine sunuyor. İnsanlarımızın ortak zevkleri ve çağın trendlerine uygun olarak oluşturduğu deneyimleri, özel kategoriler altında sıralayarak, aradığınız mükemmel deneyimi bulmanızda yardımcı oluyor. Herkesin olduğu gibi annelerin de zamanının gelmesini heyecanla beklediği, ‘’Tatil’’ kategorisi, uzaklara gitmeden ve çok fazla vakit ayırmanızı gerektirmeden unutulmaz tatil deneyimleri sunuyor. Özellikle ağrılar ve günlük yorgunluklara en iyi gelen masajları, farklı türlerden çeşitlendirerek, ‘’SPA ve Masajlar’’ kategorisinde buluşturdu. Aşk dolu kutlamaların olmazsa olmaz teması, ‘’Romantik’’. Denizdeki damlalar kadar sayısız, ifade edilemez anne sevginize, ‘’Su Aktiviteleri’’. Annenizin tecrübe dolu yaşamına bir değerli tecrübe de siz katmak isterseniz, ‘’Yeni Deneyim’’ kategorisini incelemenizi tavsiye ederiz. Mesela, anne ve babanızın yıldönümünü, ‘’Romantik’’ kategorisinden, ‘’İki Kişi için At Gezisi’’ deneyimi ile heyecan verici bir güne dönüştürebilirsiniz.

Kaynak: https://bodo.com/tr/hediyeler/anneye/