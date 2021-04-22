Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gazeteyle 1986 yılında 15 yaşında çıraklık yaparken tanıştım.

O zaman komşu dükkânımıza gazete gelirdi. Dağıtıcılar, dükkânın kepenginin altından gazeteleri bırakırlardı. Komşumuz dükkânını açmadan önce ben o gazeteyi alıp okurdum.

İlk okuduğum anda içime sevgi düştü. Gazetenin orta sayfasını (Bizim Sayfa) okumaya o zaman alıştım.

Gazetede hâlâ yazarlık yapan Ünal Bolat’ın bir yazısı sayesinde İmam-ı Rabbani hazretlerini tanıdım.

“Allah dostlarından bir tanesine uyarsanız hayatınız kurtulur” cümlesini okuyunca dedim ki ‘Bunlar doğru yolda.’

Türkiye gazetesi, ehl-i sünnet ve’l-cemaat” itikadını yayıyordu ve ben bu yola talip oldum.

Tokat’a askere gittiğimde çarşıya inen arkadaşlarıma Türkiye gazetesi almaları için para verirdim. Bütün köşe yazarlarını okurdum ve bugün hepsinin isimlerini tek tek söyleyebilirim.

Askerden geldikten sonra kendi dükkânımı açtığımda hemen abone oldum.

O yıllardan beri Türkiye gazetesini aralıksız okurum.

Bence dağıtıcı arkadaşlar, gazeteyi götürdüğü kişilere gazetenin orta sayfasını okumalarını tavsiye etmesi lazım.

Sizler birer bordo berelisiniz, yani nadir bulunan askerlersiniz.

SADIK CIRIK/İZMİR