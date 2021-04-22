Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bugünler benim için çok mutlu, çok faydalı günler olmuş, ben Türkiye’de olan kardeşlerimle görüşürüm. Büyük duygular içindeyim. İçimden Türkiye’ye olan muhabbet ve sevgi bugünler coşmaya başlamıştır.

Bu duygularla ben bugün Türkiye’nin merkez binasına geldim. İstanbul’a 2 saat önce indim. Türkiye gazetesi ve sahibi Enver Ören Bey’i ziyareti kendim için bir borç bildim.

Türkiye gazetesini çok seviyorum. Haddinden ziyade muhabbet ve sevgilerimi bildiriyorum. Bu gazetenin adı “Türkiye”, manası Türkiye modeli Türkiye’nin, Türk halklarını daha da kalkındırmak, yükseltmektir. Bunlar benim de ideallerimdir.

Türkiye gazetesine, bağımsızlığını kazanmış Azerbaycan’a ve özellikle Nahcivan Cumhuriyeti’ne gösterdiği yakın ilgiden dolayı teşekkürlerimi bildiriyorum.

Türkiye gazetesi benim hayatımı tefrika etmiştir. Bundan çok mutluyum. Bunu yazanlara, sahibi Enver Ören Bey’e ve çalışanlarına sevgi ve saygılarımı, teşekkürlerimi sunuyorum.

Türkiye gazetesine gelecekte başarıları dilerim, daha da başarılı olacağına eminim. Bu gazeteyi çıkaranlara uğurlar, hoşbahlıklar diliyorum.

Saygı ve sevgilerimle…

Haydar Ali Rıza Aliyev

Nahcivan Cumhurbaşkanı

6.6.1992

“Haddinden ziyade muhabbetle…”

Azerbaycan’ın efsanevi lideri Haydar Aliyev’in, kurucumuz merhum Enver Ören Ağabey’e sevgisi büyüktü. Hatıra defterinde de dediği gibi havalimanına iner inmez gazeteye gelirdi. Bu ziyaret 1992 yılının 6 Haziran günü…