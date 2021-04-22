Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ülkenin başına bela olan korona virüs salgının kısıtlamasından kaçmak için oyun meraklıları bin bir türlü ilginç yönteme başvuruyor. Tekirdağ’ın Çorlu ilçesi Şeyhsinan Mahallesinde denetimlerde bulunan polis ekipleri, kısıtlamaya rağmen açık olan bir kahvehaneye girdi. Kahvehaneyi kontrol eden ekipler, içeride yaptıkları kontrolde 15 kişinin kahvehane masalarında oyun oynadığını tespit etti.