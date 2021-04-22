Ülkenin başına bela olan korona virüs salgının kısıtlamasından kaçmak için oyun meraklıları bin bir türlü ilginç yönteme başvuruyor. Tekirdağ’ın Çorlu ilçesi Şeyhsinan Mahallesinde denetimlerde bulunan polis ekipleri, kısıtlamaya rağmen açık olan bir kahvehaneye girdi. Kahvehaneyi kontrol eden ekipler, içeride yaptıkları kontrolde 15 kişinin kahvehane masalarında oyun oynadığını tespit etti.
Kısıtlamada polise yakalanmamak için ilginç yöntem
22.04.2021 - 12:07 | Son Güncelleme: 22.04.2021 - 12:09
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Koronavirüs kısıtlamasından kaçınmak için vatandaşlar bin bir türlü ilginç yönteme başvurmaya devam ediyor. Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde bir işyerinde denetimlerde bulunan polis ekipleri, işyerinin girişine özel düzenekle güvenlik kamerası kurulduğunu tespit ederken, içeride oyun oynayan 15 kişiye toplamda 57 bin lira ceza kesildi.
Etiketler : kısıtlama,polis,korona,
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